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Guerra Rússia e Ucrânia Drone procedente do espaço aéreo russo atinge chaminé de central elétrica na Estônia "Ninguém ficou ferido no incidente"

Um drone procedente do espaço aéreo russo atingiu uma chaminé de uma central elétrica na Estônia, informou nesta quarta-feira (2) o Serviço de Segurança Interna (ISS) do país báltico.

"Um drone atingiu a chaminé da central elétrica de Auvere (na Estônia). Ninguém ficou ferido no incidente", afirma o ISS em um comunicado.

A nota acrescenta que “o drone entrou no espaço aéreo estoniano a partir do espaço aéreo russo”.

Uma investigação supervisionada pela Procuradoria-Geral do país báltico foi atribuída ao ISS, uma agência vinculada ao Ministério do Interior.

A central de Auvere, operada pelo grupo Enefit Power, fica na região nordeste da Estônia, perto da cidade de Narva, na fronteira com a Rússia.

As autoridades estónias não informaram se o drone era russo ou ucraniano, mas registaram que a Ucrânia lançou vários ataques noturnos contra a Rússia, em particular contra o porto de Ust-Luga, no golfe da Finlândia.

“Estes são os efeitos da guerra de agressão em larga escala da Rússia”, declarou o diretor da ISS, Marco Palloson, que expressou o recebimento de que “incidentes do tipo acontecem no futuro”.

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