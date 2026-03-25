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Guerra Rússia e Ucrânia

Drone procedente do espaço aéreo russo atinge chaminé de central elétrica na Estônia

"Ninguém ficou ferido no incidente"

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Bandeira da RússiaBandeira da Rússia - Foto: Canva

Um drone procedente do espaço aéreo russo atingiu uma chaminé de uma central elétrica na Estônia, informou nesta quarta-feira (2) o Serviço de Segurança Interna (ISS) do país báltico.

"Um drone atingiu a chaminé da central elétrica de Auvere (na Estônia). Ninguém ficou ferido no incidente", afirma o ISS em um comunicado.

A nota acrescenta que “o drone entrou no espaço aéreo estoniano a partir do espaço aéreo russo”.

Uma investigação supervisionada pela Procuradoria-Geral do país báltico foi atribuída ao ISS, uma agência vinculada ao Ministério do Interior.

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A central de Auvere, operada pelo grupo Enefit Power, fica na região nordeste da Estônia, perto da cidade de Narva, na fronteira com a Rússia.

As autoridades estónias não informaram se o drone era russo ou ucraniano, mas registaram que a Ucrânia lançou vários ataques noturnos contra a Rússia, em particular contra o porto de Ust-Luga, no golfe da Finlândia.

“Estes são os efeitos da guerra de agressão em larga escala da Rússia”, declarou o diretor da ISS, Marco Palloson, que expressou o recebimento de que “incidentes do tipo acontecem no futuro”.

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