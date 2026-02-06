Sex, 06 de Fevereiro

Guerra

Drone russo atinge refúgio de animais na Ucrânia

"É terrível. Os cães foram atingidos pela explosão, é muito difícil para mim falar sobre isso", disse a voluntária Alina Fober, de 18 anos

Bombardeios russos na Ucrânia matam 6 pessoas e atingem usinas energéticasBombardeios russos na Ucrânia matam 6 pessoas e atingem usinas energéticas - Foto: Oleksandr Gimanov / AFP

Um drone russo atingiu um abrigo de animais no sul da Ucrânia no início desta sexta-feira (6) e deixou cerca de dez cães mortos e outros feridos, segundo funcionários do local.

Um jornalista da AFP no local viu voluntários chorando, se abraçando e limpando os destroços.

Um voluntário retirava do local o corpo de um cão em um carrinho de mão.

"É terrível. Os cães foram atingidos pela explosão, é muito difícil para mim falar sobre isso", disse a voluntária Alina Fober, de 18 anos.

"Sinto muito pelos cães. Eu conhecia todos. Eram muito bons e bonitos", acrescentou.

O ataque ocorreu às 9h locais (4h no horário de Brasília), disse à AFP Irina, integrante da equipe.

"Ouvimos aquele zumbido terrível e depois uma explosão", acrescentou.

"A cena do lado de fora era horrível. Todos os cães que estavam ali naquele momento morreram. Havia destruição, fumaça e fogo. Foi aterrador", disse.

Além de provocar a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a invasão da Ucrânia iniciada há quatro anos pela Rússia também causou sofrimento aos animais.

Um ataque com drones a uma fazenda na região de Kharkiv (nordeste) em outubro passado matou cerca de 13 mil porcos, segundo socorristas.

No mês anterior, um ataque russo a um clube equestre perto de Kiev matou sete cavalos.

O abrigo de animais atingido nesta sexta-feira fica a cerca de 30 quilômetros da linha de frente, na cidade ucraniana de Zaporizhzhia.

