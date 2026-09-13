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guerra Drone russo atinge trem na Ucrânia que seguia em direção a Varsóvia Polônia também relatou que outro drone caiu perto de uma passagem de fronteira

Um drone russo atingiu, neste domingo (13), um trem com destino a Varsóvia perto da fronteira polonesa com a Ucrânia, mas não causou vítimas, segundo os governos de ambos os países.

A Ucrânia afirmou que o ataque ocorreu a dois quilômetros da fronteira com a Polônia, membro da Otan, e atingiu a locomotiva do trem de passageiros.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que Moscou o atacou "deliberadamente".

A Polônia também relatou que outro drone caiu perto de uma passagem de fronteira.

"Todos os serviços essenciais estão funcionando perto da fronteira entre Polônia e Ucrânia em Volínia, onde os russos incendiaram deliberadamente uma locomotiva e danificaram um posto de gasolina em um ataque com drones", declarou Zelensky.

A empresa ferroviária polonesa PKP Intercity informou que o trem viajava de Kiev para Varsóvia com 206 passageiros a bordo.

Nenhum dos países relatou vítimas. A PKP Intercity afirmou que o trem sofreu um atraso de mais de seis horas, mas seguirá para Varsóvia após concluir os trâmites alfandegários na fronteira.

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