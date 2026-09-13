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ATAQUE Drone russo atinge trem perto da fronteira entre Ucrânia e Polônia após passagem de autoridades Empresa diz ser provável que alvo fosse trem diplomático que transportava Boris Johnson, Carl Bildt e conselheiros de segurança de vários países da União Europeia

Um drone russo atingiu um trem perto da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia neste domingo, 13, logo após a passagem de autoridades de alto escalão em visita ao país — incluindo os ex-primeiros-ministros do Reino Unido e da Suécia —, informou a operadora ferroviária estatal da Ucrânia.

De acordo com a Ukrzaliznytsia, um trem diplomático que transportava Boris Johnson, Carl Bildt e conselheiros de segurança de vários países da União Europeia saiu antecipadamente da estação de Yahodyn por medida de precaução. Os visitantes estavam a caminho de volta de uma conferência de segurança em Kiev.



“É altamente provável que o alvo pretendido pelo drone russo fosse, na verdade, o trem diplomático, que havia partido da estação antes do horário previsto”, disse a empresa em uma publicação no Telegram.

Bildt, ex-primeiro-ministro sueco, compartilhou no X um vídeo do ataque na estação de Yahodyn, perto do posto de fronteira de Yahodyn-Dorohusk com a Polônia.

“Este não era o nosso trem, mas o que vinha apenas alguns minutos atrás de nós na travessia da fronteira polonesa”, disse Bildt. “Ele foi evacuado à medida que o drone russo se aproximava e ninguém ficou ferido. Um sistema de segurança muito bom. O nosso trem recebeu apenas um alerta de evacuação.”



Bildt, Johnson e os demais passageiros estiveram em Kiev para a conferência Yalta European Strategy, um encontro anual de líderes e especialistas das áreas de política, negócios, segurança e mídia.

Outro trem, com o ex-diretor da CIA David Petraeus a bordo, ainda estava na estação de Yahodyn quando o drone atingiu o local, segundo a Ukrzaliznytsia.

Não houve relatos imediatos de vítimas em nenhum dos trens.

A Ukrzaliznytsia afirmou que “ajusta constantemente os horários dos trens” para se proteger contra ataques.

“Não sei que lógica deturpada levou Putin a explodir uma locomotiva ucraniana parada na fronteira polonesa esta manhã”, escreveu Johnson em uma publicação no X.

“O que podemos dizer com certeza é que este é o tipo de ataque aleatório e insensato que os ucranianos enfrentam todos os dias — inclusive em ferrovias civis”, acrescentou.

Mais cedo no domingo, um drone russo atingiu um caminhão a menos de 1,6 km do território polonês, segundo guardas de fronteira, forçando o fechamento temporário da travessia de Yahodyn-Dorohusk.

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