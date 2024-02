Drone russo monitorou comitiva de ministra das Relações Exteriores alemã na Ucrânia

A- A+

A comitiva que levava a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, durante uma viagem à Ucrânia foi monitorada por um drone de reconhecimento russo, um caso relatado inicialmente pela imprensa alemã e que foi confirmado por Berlim. O incidente foi o segundo enfrentado por Baerbock durante a viagem: no sábado (24), ela precisou ser levada a um abrigo contra ataques aéreos.

De acordo com o jornal Bild e a rede ZDF, Baerbock estava na cidade de Mykolaiv, a 110km de Odessa e a menos de 50km da linha de frente de combate entre as forças russas e ucranianas. A intenção era visitar uma usina de dessalinização de água, mas ela teve que ser retirada do local às pressas depois que um drone russo foi localizado — esse tipo de drone, apontaram fontes de segurança alemãs, é usado antes de ataques aéreos contra posições dentro da Ucrânia.

Mesmo depois da saída dos veículos do local, o drone russo seguiu a comitiva por mais alguns quilômetros, antes de mudar de rota. Baerbock, por razões de segurança, seguiu viagem em direção à fronteira com a Moldávia. O incidente foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Mykolaiv foi cenário de uma das principais batalhas do início da invasão russa da Ucrânia. Por quase dois meses, o comando da cidade trocou de mãos várias vezes, até que os russos acabassem expulsos pelas forças de defesa ucranianas. Apesar de manter as posições defensivas, Kiev ainda enfrenta bombardeios constantes, inclusive contra infraestruturas civis. No caso do fornecimento de água, as mais de 350 mil pessoas que vivem hoje na cidade dependem de caminhões-pipa e da água dessalinizada pela usina visitada por Baerbock, que contou com apoio financeiro alemão.

Um dia antes do incidente com o drone, Baerbock e sua comitiva precisaram ser levados a um abrigo antimísseis em Odessa, uma das principais cidades portuárias do país. Como relatou a rede ZDF, por volta das 21h48 de sábado, alertas de ataque aéreo soaram pela cidade, e a ministra ficou alojada em uma área segura do hotel onde estava hospedada. Em seguida, foram ouvidas explosões, mas as autoridades locais não informaram se eram mísseis russos atingindo a cidade ou se o ruído era do sistema de defesa aérea local. A visita da ministra foi realizada no momento em que a guerra completou dois anos, e que ainda permanece sem qualquer fim à vista.

