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GUERRA NA UCRÂNIA Drone ucraniano alcança região ártica da Rússia, a quase 3 mil km da fronteira O portal de notícias russo Mediazona informou que o ataque foi o de maior alcance contra o território russo desde que Moscou lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022

Um drone ucraniano provocou um incêndio em uma instalação industrial na região ártica russa de Yamal, nesta quarta-feira (9), a cerca de 2.800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informaram as autoridades.

O portal de notícias russo Mediazona informou que o ataque foi o de maior alcance contra o território russo desde que Moscou lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022.

"Hoje, um ataque com drone contra uma instalação industrial em Novy Urengoy foi repelido. Os destroços do drone causaram um incêndio", declarou o governador da região russa de Yamalo-Nenets, Dmitry Artyukhov, no Telegram.

"Não houve mortos ou feridos. A extensão e a natureza dos danos estão sendo avaliadas", acrescentou.

Novy Urengoy, uma cidade com cerca de 100.000 habitantes, está localizada ao sul do círculo polar ártico russo.

A empresa ucraniana de armamentos Fire Point afirmou em uma publicação nas redes sociais que o drone "percorreu mais de 3.300 quilômetros e atingiu seu alvo com sucesso".

Artem Zhoga, representante do Kremlin para os Urais, afirmou que este foi o primeiro ataque a atingir a região ártica.

A Ucrânia intensificou seus ataques de longo alcance contra a Rússia nos últimos meses em retaliação aos bombardeios diários russos contra cidades ucranianas.

O Mediazona informou que o ataque aparentemente teve como alvo uma instalação de energia, citando informações da inteligência ucraniana obtidas de fontes abertas.

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