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Drone ucraniano atinge usina elétrica na Estônia e outro cai na Letônia

A hipótese levantada pelos dois países bálticos, é que os drones militares, carregados com explosivos, acabaram acidentalmente em seus territórios

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Bandeira da Ucrânia tremula em prédio da capital KyivBandeira da Ucrânia tremula em prédio da capital Kyiv - Foto: Genya Savilov/AFP

Um drone ucraniano que tinha como alvo a Rússia caiu na chaminé de uma central elétrica na Estônia, e outro caiu na Letônia, sem deixar vítimas, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (25).

A hipótese levantada pelos dois países bálticos, membros da Otan e da União Europeia, é que os drones militares, carregados com explosivos, acabaram acidentalmente em seus territórios antes de atingirem seus alvos na Rússia.

"O drone não estava nos atacando", declarou o primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, em uma reunião interministerial de segurança na manhã desta quarta-feira.

Sua homóloga da Letônia, Evika Silina, pediu que tais incidentes sejam respondidos "com compreensão" em relação à Ucrânia, "que está se defendendo" dos ataques aéreos russos.

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As autoridades estonianas não informaram se o drone era russo ou ucraniano, mas recordaram que a Ucrânia lançou vários ataques noturnos contra a Rússia, em particular contra o porto de Ust-Luga, no golfo da Finlândia, perto da costa de seu país.

Na Letônia, a Força Aérea informou ter identificado uma aeronave "não tripulada no espaço aéreo letão" e que os sistemas de alerta precoce detectaram um som semelhante a uma explosão na região de Kraslava, na fronteira com Belarus.

"Os destroços do drone foram recuperados (...). Nenhum civil ficou ferido", declarou.

A televisão da Estônia transmitiu imagens da chaminé, com marcas de um um impacto aparentemente superficial.

O exército letão divulgou fotos do que apresentou como destroços de drone espalhados por uma área arborizada e úmida.

"Um drone atingiu a chaminé da central elétrica de Auvere (na Estônia). Ninguém ficou ferido no incidente", afirmou o Segurança Interno (ISS) em um comunicado.

A central de Auvere, operada pelo grupo Enefit Power, fica na região nordeste da Estônia, perto da cidade de Narva, na fronteira com a Rússia.

"Estes são os efeitos da guerra de agressão em grande escala da Rússia", declarou o diretor do ISS, Marco Palloson, que expressou receio de que "incidentes do tipo aconteçam no futuro".

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