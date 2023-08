A- A+

Um drone ucraniano destruiu um bombardeiro de longo alcance pertencente à Rússia, neste domingo (20), em São Petersburgo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um Tupolev Tu-22 em chamas na base aérea de Soltsy-2, situada ao sul da cidade russa.

A destruição do equipamento foi confirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (21), o órgão russo afirmou que sofreu um ataque promovido por um drone do tipo helicóptero no aeródromo militar na região de Novgorod, onde a base de Soltsy-2 está localizada, a cerca de 650 km da fronteira com a Ucrânia.

"O drone foi detectado pelo posto avançado de observação do aeródromo e foi atingido por tiros de armas pequenas", disse o ministério. "Um avião foi danificado; não houve vítimas como resultado do ato terrorista", acrescenta o texto.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o local tomado pelas chamas. Mas, em nota, o ministério sustenta que o incêndio "que começou no estacionamento" do aeródromo foi "rapidamente extinto".

O Tu-22 é um bombardeiro supersônico criado na época da Guerra Fria. Ele vem sendo usado extensivamente em ataques a cidades ucranianas. Suas versões mais modernas podem alcançar a velocidade de 2.300 km/h e transportar até 24 toneladas de armas e mísseis teleguiados.

