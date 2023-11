Drones americanos sobrevoam Gaza para ajudar na busca por reféns do Hamas

A- A+

Os Estados Unidos auxiliaram os esforços para libertar mais de 240 reféns do Hamas com drones que sobrevoam Gaza, informou o Pentágono nesta sexta-feira (3).

"Em apoio aos esforços de resgate de reféns, os Estados Unidos estão realizando voos com veículos aéreos não tripulados desarmados sobre Gaza, além de fornecer assessoria e assistência para apoiar nossos aliados israelenses em seus esforços para o resgate de reféns", afirmou em nota o porta-voz do Pentágono, o general da brigada Pat Ryder. “Estes voos de veículos aéreos não tripulados foram iniciados após o ataque de 7 de outubro por parte do Hamas a Israel”, disse Ryder, referindo-se aos drones.

Militantes do Hamas invadiram Gaza nesta data e mataram cerca de 1.400 pessoas, em sua maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Desde então, as represálias do Exército israelense contra Gaza já deixaram mais de 9.000 mortos, também em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde governado pelo Hamas.

Os Estados Unidos apressaram a assistência militar a Israel depois do ataque e também fortaleceram seus efetivos na região com navios de guerra, aviões, defesas aéreas e tropas adicionais.

As forças americanas no Iraque e Síria foram afetadas neste mês por um aumento de ataques com foguetes e drones relacionados à guerra entre Israel e o Hamas. O Pentágono atribuiu violência a grupos apoiados pelo Irã.

