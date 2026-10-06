Drones atingem navios em zona econômica da Bulgária no Mar Negro
Governo anunciou que convocaria uma reunião de emergência nesta terça-feira (6)
Dois navios comerciais, um dos quais afundou segundo os serviços de salvamento marítimo da Bulgária, foram atingidos nesta terça-feira por drones na zona econômica exclusiva do país no Mar Negro, anunciaram as autoridades.
Uma das embarcações afundou e sua tripulação permanece desaparecida, segundo o diretor do centro de operações de resgate, Rumen Nicolov.
Os tripulantes do segundo navio foram resgatados, acrescentou Nicolov, citado pela rádio pública BNR.
O governo anunciou que convocaria uma reunião de emergência nesta terça-feira (6).
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O incidente ocorreu no dia seguinte a um ataque ao cargueiro turco Royad Mammadov, na zona econômica exclusiva da Romênia, no Mar Negro, no qual dois tripulantes morreram e onze foram resgatados.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o navio, que afundou, foi atingido por drones russos.