Drones danificam prédio que administra oleoduto na região russa de Pskov

Dois drones danificaram um prédio que administra um oleoduto na região de Pskov, no oeste da Rússia, anunciou o governador regional neste sábado (27).

A explosão, a última de uma série de ataques aéreos na Rússia, ocorreu na cidade de Litvinovo, a cerca de dez milhas da fronteira com a Bielorrússia.

O ataque ocorre em plena ofensiva das forças de Moscou na Ucrânia.

"No início da manhã, uma explosão danificou o prédio administrativo do oleoduto perto de Litvinovo, no distrito de Nevelsky", disse o governador Mikhail Vedernikov.

De acordo com as informações iniciais, o prédio foi danificado "após um ataque de dois veículos aéreos não tripulados", acrescentou.

Nenhuma vítima foi registrada e as autoridades abriram uma investigação.

De acordo com informações não confirmadas publicadas pelo Baza, um canal russo do Telegram que tem fontes nos serviços secretos, os drones tinham como alvo a estação de bombeamento de petróleo da Transneft, em Pskov.

Relatos de ataques de drones na Rússia se multiplicaram nas últimas semanas, especialmente nas regiões fronteiriças com a Ucrânia.

Na sexta-feira, dois drones danificaram edifícios no centro da cidade de Krasnodar, no sul da Rússia.

Moscou culpa Kiev e seus aliados ocidentais por esses ataques. A Ucrânia rejeita qualquer envolvimento.

