AMÉRICA DO NORTE
Drones de cartéis mexicanos penetraram o espaço aéreo dos EUA
Os Estados Unidos haviam anunciado na manhã desta quarta-feira o fechamento do aeroporto da cidade fronteiriça de El Paso, no Texas
Drones pertencentes a cartéis mexicanos penetraram o espaço aéreo dos Estados Unidos, mas foram neutralizados pelas forças armadas americanas, informou um funcionário do governo nesta quarta-feira (11).
"Drones pertencentes a cartéis mexicanos violaram o espaço aéreo dos Estados Unidos", disse o funcionário sob condição de anonimato, acrescentando que as forças americanas "tomaram medidas para desativar os drones".
Leia também
• México suspende exportação de petróleo para Cuba
• A descoberta inquietante durante busca por mineradores sequestrados no México
• EUA e México trabalharão em plano de ação sobre minerais críticos, afirma USTR
Os Estados Unidos haviam anunciado na manhã desta quarta-feira o fechamento do aeroporto da cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, por dez dias, medida que foi suspensa horas depois.