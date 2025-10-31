A- A+

RIO Drones do tráfico: conheça equipamento que transforma calor em imagem e atraiu interesse do CV Modelos de ponta combinam câmera óptica e sensor infravermelho e ampliam o alcance da vigilância aérea

Uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) revelou que traficantes do Comando Vermelho, instalados no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, negociavam a compra de drones equipados com câmeras térmicas — tecnologia capaz de detectar pessoas mesmo no escuro.

Esses aparelhos utilizam sensores infravermelhos que captam o calor emitido por pessoas, animais e objetos.

Diferente das câmeras comuns, que dependem da luz para formar uma imagem, as térmicas transformam a diferença de temperatura em cores visíveis, o que permite enxergar mesmo à noite, sob neblina, fumaça ou em meio à vegetação.

O uso desse tipo de tecnologia é comum em áreas como segurança pública, busca e salvamento, combate a incêndios e monitoramento industrial e agrícola.

Entre os modelos de referência no mercado estão o DJI Mavic 3 Thermal e o DJI Matrice 30 Thermal, que possuem câmeras duplas — uma óptica e outra térmica. Esses equipamentos podem detectar a presença humana a grandes distâncias, dependendo das condições do ambiente. No Brasil, os preços variam entre R$ 30 mil e R$ 60 mil, podendo superar R$ 100 mil em versões com sensores de maior resolução e acessórios profissionais.

Os drones térmicos funcionam com base em três variáveis principais: a resolução do sensor, a qualidade da lente e o contraste de temperatura entre o alvo e o entorno. Em condições ideais, conseguem distinguir a silhueta de uma pessoa a dezenas ou centenas de metros de distância. Já em áreas urbanas densas, com construções próximas, calor do asfalto ou chuva, o alcance e a nitidez das imagens costumam ser reduzidos.

Segundo os investigadores, os criminosos pretendiam usar os drones térmicos para acompanhar incursões policiais e reforçar o controle territorial. O conteúdo das conversas foi anexado à denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), que embasou a megaoperação de terça-feira (28), quando 113 suspeitos foram presos. Parte da cúpula da facção ainda não foi localizada.

