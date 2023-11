Drones dos EUA sobrevoam Gaza para ajudar a encontrar reféns do Hamas

A- A+

Militares dos Estados Unidos tem usado drones de vigilância sobre a Faixa de Gaza, de acordo com dois funcionários do Departamento de Defesa e uma análise feita pelo The New York Times. As autoridades disseram que os veículos aéreos não tripulados estavam sendo usados para ajudar nos esforços de recuperação de reféns, indicando que os EUA estão mais envolvidos do que se pensava anteriormente.

As aeronaves são MQ-9 Reapers operadas pelas forças de Operações Especiais dos EUA e foram observadas pela primeira vez no sábado no Flightradar24, um site de rastreamento de voos acessível ao público, embora autoridades do Pentágono tenham dito que os drones estão ativos na área desde os primeiros dias após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Embora Israel realize frequentemente voos de reconhecimento sobre Gaza, autoridades de defesa dos EUA disseram que se acredita ser a primeira vez que drones dos EUA realizam missões sobre o enclave.

Os voos ocorrem em um momento crítico. Israel está nos estágios iniciais de uma invasão terrestre em Gaza e diz que o Hamas mantém mais de 240 reféns, 10 dos quais se acredita serem americanos.

Os voos de vigilância desarmados não servem de apoio às operações militares israelenses no local, segundo funcionários do Departamento de Defesa. Duas autoridades disseram que o objetivo era ajudar na localização de reféns, monitorar sinais de vida e transmitir possíveis pistas às Forças de Defesa de Israel.

Os militares dos EUA têm fornecido ajuda militar, incluindo bombas e munições de artilharia, a Israel, e enviaram dois porta-aviões e centenas de soldados para o Médio Oriente desde o ataque de 7 de Outubro. Várias dezenas de comandos americanos foram enviados a Israel para ajudar a aconselhar sobre os esforços de recuperação de reféns. Mas os voos de vigilância sugerem que o Pentágono está a assumir um papel mais activo numa missão chave das FDI para resgatar reféns.

Os voos estão concentrados no sul de Gaza, a aproximadamente 24 quilómetros do avanço inicial dos militares israelitas no norte. Parece haver pelo menos seis aeronaves MQ-9 separadas envolvidas no esforço, de acordo com Amelia Smith, pesquisadora de aviação que acompanha os voos. Várias aeronaves analisadas pelo The Times e pela Sra. Smith pairaram sobre Gaza durante cerca de três horas, a 24.000 a 26.000 pés.

O MQ-9 foi projetado como o primeiro drone “caçador-assassino” da Força Aérea dos EUA, mas é usado principalmente para missões de vigilância devido aos seus sensores sofisticados e à capacidade de permanecer acima de uma área por mais de 20 horas por vez. Tem sido usado para conduzir ataques aéreos e recolher informações no Iraque, Afeganistão e Síria. O MQ-9 é usado por muitos militares em todo o mundo, mas não por Israel.

