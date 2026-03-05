Drones iranianos deixam dois feridos no Azerbaijão

A- A+

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (5) no exclave azeri de Nakhichevan, após o impacto de dois drones, disparados do Irã, contra um aeroporto e as imediações de uma escola, informaram as autoridades.

"Um drone atingiu o terminal do aeroporto da República Autônoma de Nakhichevan e outro drone caiu perto de uma escola na localidade de Shakarabad", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão.

"Condenamos de modo veemente os ataques de drones lançados a partir da República Islâmica do Irã", acrescentou o ministério, que anunciou a convocação do embaixador iraniano para expressar o protesto contra o incidente, que "aumenta as tensões na região".

O Ministério da Defesa azeri acrescentou pouco depois que o incidente "não ficará sem resposta".

Nakhichevan é um exclave azeri localizado entre Armênia, Turquia e Irã.

O Irã expressa há algum tempo a preocupação de que Israel, aliado e fornecedor de armas do Azerbaijão, utilize seu espaço aéreo para executar ataques.

Teerã desconfia da aspiração separatista da minoria étnica azeri, que representa quase 10 dos 83 milhões de habitantes do país.

