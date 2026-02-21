Drones ucranianos atingem fábrica estratégica de mísseis no interior da Rússia

A- A+

Drones ucranianos atingiram uma região industrial na Rússia neste sábado, 21, identificado por um canal de notícias russo como uma fábrica estatal de mísseis. O ataque ocorreu na República da Udmúrtia e deixou 11 feridos, dos quais três foram hospitalizados, segundo informações do ministro da saúde local, Sergei Bagin. O chefe regional Alexander Brechalov confirmou que o local foi alvo de drones lançados pela Ucrânia, resultando em danos e feridos.



O canal de notícias Astra afirmou que o alvo foi a Fábrica de Construção de Máquinas de Votkinsk, uma empresa de defesa do Estado. A afirmação baseou-se em análises de imagens registradas por moradores. As autoridades ucranianas não comentaram o ocorrido imediatamente. A fábrica de Votkinsk está localizada a mais de 1.400 quilômetros da Ucrânia.





A unidade industrial em questão produz mísseis balísticos Iskander, utilizados em operações contra o território ucraniano, além de mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear. Canais de notícias russos divulgaram vídeos e fotos que mostram fumaça preta subindo do complexo industrial e janelas de edifícios quebradas na região de Votkinsk.



O canal SHOT relatou que moradores da localidade ouviram ao menos três explosões durante a noite, acompanhadas por ruídos associados ao funcionamento de drones. O ataque marca uma incursão em profundidade no território russo, atingindo infraestruturas estratégicas de fabricação de armamentos.



As informações sobre o impacto e a extensão dos danos materiais na fábrica estatal de defesa ainda aguardam confirmações oficiais detalhadas por parte do governo russo. O incidente ocorre em um período de intensificação do uso de veículos aéreos não tripulados em alvos distantes da fronteira.

