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ATAQUE

Drones ucranianos atingem terminal petrolífero de São Petersburgo

Os ataques quase diários de longo alcance contra instalações petrolíferas russas criaram uma crise de combustível e aumentaram a pressão política sobre o Kremlin

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Drones ucranianos atingem terminal petrolífero de São PetersburgoDrones ucranianos atingem terminal petrolífero de São Petersburgo - Foto: STRINGER / AFP

Um ataque com drone ucraniano atingiu um terminal de petróleo em São Petersburgo neste sábado, 4, disseram autoridades russas, enquanto Kiev continua o bombardeio da infraestrutura petrolífera da Rússia.

Os ataques quase diários de longo alcance contra instalações petrolíferas russas criaram uma crise de combustível e aumentaram a pressão política sobre o Kremlin, enquanto a invasão total da Ucrânia se estende pelo quinto ano.

O governador Alexander Beglov afirmou que o distrito de Kirovsky, na cidade banhado pelo Mar Báltico, foi atingido. Ele também disse que as defesas aéreas abateram 72 drones ucranianos na segunda maior cidade da Rússia e na região circundante.

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O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy descreveu o ataque como parte das "sanções de longo alcance" da Ucrânia contra a Rússia. Ele afirmou que as forças ucranianas também atingiram um alvo militar na ilha de Kronstadt, próxima à costa de São Petersburgo.

"As forças de defesa ucranianas atingiram a infraestrutura petrolífera do porto, que gera receita para a guerra russa, e também houve ataques a Kronstadt - um importante alvo militar", disse ele em uma publicação no Telegram.

O distrito de Kirovsky, em São Petersburgo, já havia sido atingido em junho, às vésperas do principal Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o principal evento econômico da Rússia.

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