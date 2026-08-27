Duas avenidas do Recife registram queda em sinistros com vítimas
Avenida José Rufino apresentou redução de 67%, enquanto Capitão Temudo teve diminuição de 50% após receberem equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade
Duas vias de grande circulação do Recife identificadas como pontos de atenção registraram redução nos sinistros com vítimas após receberem equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. Na avenida José Rufino, a redução chegou a 67%, enquanto a Capitão Temudo apresentou queda de 50%. Revelados ontem, os dados são fruto da colaboração entre a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a empresa 99 para o uso de informações de mobilidade como ferramenta de apoio às ações de segurança viária na cidade. Os resultados foram apresentados durante o evento "Caminhos 99: Juntos por Mais Segurança", realizado ontem no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
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Através do compartilhamento de dados, feito de forma anônima com a CTTU, a 99 identifica, por meio da telemetria das viagens, os pontos da cidade com maior concentração de excesso de velocidade, frenagens bruscas e sinistros. Essas informações formam um mapa de calor que auxilia a CTTU na identificação de locais prioritários para intervenções. A empresa informou que, para identificar os pontos mais críticos relacionados à velocidade, foram consideradas ocorrências pelo menos 20% acima do limite permitido em vias com velocidade máxima de, no mínimo, 50 km/h.
“Quando dados se transformam em políticas públicas e essas políticas ajudam a reduzir sinistros, conseguimos enxergar de maneira muito concreta o potencial da tecnologia para contribuir com cidades mais seguras. Segurança viária é uma responsabilidade compartilhada, e queremos colocar a inteligência gerada pela nossa operação cada vez mais a serviço da sociedade”, afirma Maria Luiza Marcolan, gerente sênior e líder da frente de Prevenção e Percepção de Segurança da 99.
Na visão da gestora de Educação para o Trânsito da CTTU, Michele Souza, iniciativas que aproximam o poder público, empresas e motociclistas contribuem para fortalecer as ações de prevenção e conscientização. “A parceria amplia as possibilidades de atuação da CTTU, tanto no planejamento das intervenções quanto nas ações educativas. O acesso a informações sobre a dinâmica de circulação e os pontos de maior risco nos permite direcionar melhor as estratégias de segurança viária, enquanto as iniciativas de formação ajudam a levar orientações diretamente aos motociclistas”, destacou.
Formação
Outra iniciativa da parceria é a realização de formações mensais em segurança viária, desenvolvidas desde 2024 com o apoio do Centro de Treinamento da Honda. Os encontros combinam aulas teóricas e práticas sobre direção defensiva e comportamento seguro no trânsito. A iniciativa dialoga com o Relatório de Direção, ferramenta da 99 que utiliza os sensores do celular dos motoristas por app para avaliar acelerações, curvas, mudanças de faixa e velocidade durante as corridas. Os alertas educativos emitidos pelo aplicativo são capazes de reduzir em até 40% a velocidade dos condutores em trechos críticos.
Centro de apoio
Durante o evento, que reuniu motoristas de aplicativo da categoria motocicleta, a empresa também falou sobre o centro de apoio para motoristas parceiros inaugurado em Santana, na Zona Norte do Recife. O espaço funciona diariamente, das 10h às 22h, oferecendo banheiro, água, micro-ondas, tomadas para recarga de celulares, área de descanso e estacionamento gratuito para motos e carros. “Foi uma parceria com a prefeitura do Recife em um espaço pensado justamente para que motoristas e entregadores tenham cada vez mais comodidade, trazendo infraestrutura para toda a jornada de vocês”, celebrou Maria.
Saúde pública
A parceria também alcança a saúde pública, com a disponibilização de vouchers, no valor de R$ 30, para o retorno de pacientes atendidos na rede pública municipal. A ação contempla especialidades como pediatria, ginecologia e oftalmologia. O objetivo é reduzir faltas em consultas motivadas pela dificuldade de deslocamento.