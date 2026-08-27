Duas avenidas do Recife registram queda em sinistros com vítimas

A- A+

Duas vias de grande circulação do Recife identificadas como pontos de atenção registraram redução nos sinistros com vítimas após receberem equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade. Na avenida José Rufino, a redução chegou a 67%, enquanto a Capitão Temudo apresentou queda de 50%. Revelados ontem, os dados são fruto da colaboração entre a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a empresa 99 para o uso de informações de mobilidade como ferramenta de apoio às ações de segurança viária na cidade. Os resultados foram apresentados durante o evento "Caminhos 99: Juntos por Mais Segurança", realizado ontem no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Através do compartilhamento de dados, feito de forma anônima com a CTTU, a 99 identifica, por meio da telemetria das viagens, os pontos da cidade com maior concentração de excesso de velocidade, frenagens bruscas e sinistros. Essas informações formam um mapa de calor que auxilia a CTTU na identificação de locais prioritários para intervenções. A empresa informou que, para identificar os pontos mais críticos relacionados à velocidade, foram consideradas ocorrências pelo menos 20% acima do limite permitido em vias com velocidade máxima de, no mínimo, 50 km/h.

“Quando dados se transformam em políticas públicas e essas políticas ajudam a reduzir sinistros, conseguimos enxergar de maneira muito concreta o potencial da tecnologia para contribuir com cidades mais seguras. Segurança viária é uma responsabilidade compartilhada, e queremos colocar a inteligência gerada pela nossa operação cada vez mais a serviço da sociedade”, afirma Maria Luiza Marcolan, gerente sênior e líder da frente de Prevenção e Percepção de Segurança da 99.

Na visão da gestora de Educação para o Trânsito da CTTU, Michele Souza, iniciativas que aproximam o poder público, empresas e motociclistas contribuem para fortalecer as ações de prevenção e conscientização. “A parceria amplia as possibilidades de atuação da CTTU, tanto no planejamento das intervenções quanto nas ações educativas. O acesso a informações sobre a dinâmica de circulação e os pontos de maior risco nos permite direcionar melhor as estratégias de segurança viária, enquanto as iniciativas de formação ajudam a levar orientações diretamente aos motociclistas”, destacou.

Formação

Outra iniciativa da parceria é a realização de formações mensais em segurança viária, desenvolvidas desde 2024 com o apoio do Centro de Treinamento da Honda. Os encontros combinam aulas teóricas e práticas sobre direção defensiva e comportamento seguro no trânsito. A iniciativa dialoga com o Relatório de Direção, ferramenta da 99 que utiliza os sensores do celular dos motoristas por app para avaliar acelerações, curvas, mudanças de faixa e velocidade durante as corridas. Os alertas educativos emitidos pelo aplicativo são capazes de reduzir em até 40% a velocidade dos condutores em trechos críticos.

Centro de apoio

Durante o evento, que reuniu motoristas de aplicativo da categoria motocicleta, a empresa também falou sobre o centro de apoio para motoristas parceiros inaugurado em Santana, na Zona Norte do Recife. O espaço funciona diariamente, das 10h às 22h, oferecendo banheiro, água, micro-ondas, tomadas para recarga de celulares, área de descanso e estacionamento gratuito para motos e carros. “Foi uma parceria com a prefeitura do Recife em um espaço pensado justamente para que motoristas e entregadores tenham cada vez mais comodidade, trazendo infraestrutura para toda a jornada de vocês”, celebrou Maria.

Saúde pública

A parceria também alcança a saúde pública, com a disponibilização de vouchers, no valor de R$ 30, para o retorno de pacientes atendidos na rede pública municipal. A ação contempla especialidades como pediatria, ginecologia e oftalmologia. O objetivo é reduzir faltas em consultas motivadas pela dificuldade de deslocamento.

Veja também