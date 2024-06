Duas belugas são levadas da Ucrânia à Espanha em operação de "alto risco"

A- A+

Duas belugas do aquário NEMO, em Kharkiv, cidade ucraniana sob bombardeios russos, foram transportadas para o aquário Oceanogràfic, em Valência, em uma "operação internacional de alto risco", mas bem-sucedida, informou a instituição espanhola nesta quarta-feira (19).

O macho Plombir, de 15 anos, e a fêmea Miranda, de 14, chegaram na noite de terça-feira a Valência, "em condições de saúde delicadas após uma longa viagem desde a zona de conflito", segundo um comunicado.

A evacuação começou com 12 horas de estrada até Odessa, banhada pelo Mar Negro. Lá, especialistas do Oceanogràfic e de duas instituições americanas, Georgia Aquarium e SeaWorld, fizeram os primeiros controles veterinários, antes que o percurso continuasse até à fronteira com a Moldávia.



No aeroporto da capital, Chisinau, os cetáceos foram embarcados em um avião "fretado especialmente para as belugas e no qual viajaram seis especialistas em cuidados de animais" até Valência, acrescentou o texto.

"Este resgate, realizado em uma situação de extremo perigo, constitui um marco histórico mundial em termos de proteção animal", celebrou o presidente regional valenciano, Carlos Mazón, citado no comunicado.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, o aquário NEMO evacuou vários animais. "As possibilidades de sobrevivência seriam muito reduzidas" se as belugas continuassem lá, afirmou Daniel García Párraga, diretor de operações do Oceanogràfic.

O aquário de Valência, que se apresenta como o maior da Europa, já abrigava outras baleias beluga, que costumam medir entre 3 e 5 metros.

