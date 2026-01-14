Qua, 14 de Janeiro

intoxicação

Duas crianças do DF são intoxicadas após consumo de fórmula infantil da Nestlé

As crianças, de cerca de um ano de idade, tiveram episódios de vômitos persistentes e diarreia

Duas crianças do DF são intoxicadas após consumo de fórmula infantil da Nestlé - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) confirmou na terça-feira (13) que dois bebês foram intoxicados após a ingestão de uma fórmula infantil da Nestlé pertencente à lista de lotes proibidos por risco de contaminação.

As crianças, de cerca de um ano de idade, tiveram episódios de vômitos persistentes e diarreia. Segundo a SES/DF, após a identificação dos lotes consumidos, as famílias suspenderam a ingestão dos produtos. A pasta afirma que os pacientes evoluem bem e os sintomas cessaram após a suspensão do uso das fórmulas

Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma medida que determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes de fórmulas infantis da Nestlé devido ao risco de contaminação pela toxina cereulide - substância produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, além de dificuldade de reação e expressão emocional

A medida engloba lotes de fórmulas das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino.

Em nota, a Nestlé afirma que, até o momento, não recebeu registros oficiais de casos de internação em seus canais de atendimento ao consumidor e que segue empenhada em atender todos os contatos recebidos e tratar cada caso de forma individual.

Aos consumidores com produtos de lotes da lista, a empresa orienta a suspensão imediata do consumo e que entrem em contato para devolução gratuita e reembolso integral. Os canais de atendimento são: [email protected], 0800 761 2500 e (11) 97893-3289 (WhatsApp). Ela disponibiliza também o site https://www.nestlefamilynes.com.br/recolhimento-de-produto para mais informações sobre o recall.

A Nestlé e a Anvisa reforçam que produtos da empresa que não integram os lotes citados seguem liberados para consumo.

 

