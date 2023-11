A- A+

Capoeiras Duas crianças e duas adolescentes da mesma família morrem afogadas em barragem, em Capoeiras Os quatro tomavam banho na barragem, que fica no Sítio Junco

Uma tragédia abalou moradores da cidade de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco, na tarde dessa quinta-feira de Finados (2). Duas crianças e duas adolescentes da mesma família morreram afogadas em uma barragem na zona rural da cidade.

As vítimas foram identificadas como Pedro Lucas Silva Almeida, de 4 anos; Carlos Daniel Oliveira, 10; Sara Vitória Cristina da Silva Lima, 13; e Joana Beatriz Silva Lima, de 14 anos.

Os quatro tomavam banho na barragem, que fica no Sítio Junco. Segundo informações preliminares, uma das crianças estava se afogando quando os demais tentaram socorrer e acabaram na mesma situação. Todas morreram no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem na área, os óbitos já haviam sido confirmados.

Equipes da Polícia Civil, Científica e Militar de Pernambuco também estiveram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML), de Caruaru, no Agreste.

Por meio de nota nas redes sociais, a Prefeitura de Capoeiras lamentou o ocorrido.

"É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal de Capoeiras lamenta a grande tragédia ocorrida nesta quinta-feira dia (2), na zona rural do município. Onde quatro crianças, estudantes da Rede Municipal de Ensino, vieram a óbito após serem vítimas de afogamento. Neste momento de dor e tristeza, prestamos as nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos, e, pedimos a Deus que console o coração de todos", diz a nota.

