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Tragédia Duas crianças encontradas mortas dentro de um carro durante onda de calor na França Mãe das crianças foi atendida pelos serviços de emergência e ainda não prestou depoimento, informou o representante do MP

Dois irmãos de 2 e 4 anos foram encontrados mortos nesta segunda-feira (22) à tarde dentro do carro da família em um estacionamento residencial de Carpentras, no sudeste da França, em plena onda de calor, informou o Ministério Público.

“As causas da morte ainda precisam ser determinadas, mas a principal linha de investigação é a onda de calor”, declarou à AFP a promotora de Carpentras, Hélène Mourges.

A mãe das crianças foi atendida pelos serviços de emergência e ainda não prestou depoimento, informou o representante do MP.

Os bombeiros informaram à AFP que encontraram "duas crianças em parada cardiorrespiratória depois que receberam uma ligação por volta das 13h20".

Metade da França está em alerta vermelho nesta segunda-feira devido à onda de calor, cuja “intensidade” excepcional recorda a de 2003, quando quase 15.000 pessoas morreram, segundo o serviço meteorológico Météo France.

Embora Carpentras esteja em alerta laranja, o Météo France prevê temperaturas de até 39ºC para a localidade.

No domingo, três pessoas idosas faleceram em suas residências no sudoeste da França devido às temperaturas elevadas, informaram as autoridades.

Pelo menos outras 13 pessoas se afogaram durante o fim de semana na França, segundo a Defesa Civil.

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