Incêndio em Abrigo Duas crianças feridas pelo incêndio no Lar Paulo de Tarso recebem alta neste domingo (16) Outras dez crianças estão internadas em hospitais da Região Metropolitana do Recife

Duas das 12 crianças que ficaram feridas no incêndio que atingiu o Lar Paulo de Tarso, localizado no bairro do Ipsep, no Recife, devem receber alta neste domingo (16).

Elas estão internadas no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), que informou que as crianças apresentaram boa evolução do quadro clínico.

As chamas atingiram o abrigo na última sexta-feira (14), deixando quatro pessoas mortas, sendo três crianças, que terão nomes e idades preservados ao longo da matéria, e a cuidadora Margareth da Silva, que trabalhava no local há 10 anos.

Além das duas crianças que devem receber alta ainda neste domingo, outras dez permanecem internadas.

Veja o estado de saúde delas e a unidade hospitalar, conforme divulgou, no início da tarde, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco:

Hospital da Restauração

As seis crianças que ficaram internadas no hospital continuam na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro de saúde grave, mas estáveis.

Hospital e Maternidade Brites de Albuquerque

As duas crianças seguem em UTI, clínica e hemodinamicamente estáveis. A paciente adulta evolui bem, porém permanece sob observação clínica.

Hospital Maria Lucinda

Na unidade estão internadas duas crianças que seguem evoluindo bem.

