Lar Paulo de Tarso Duas crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso recebem alta; outras três seguem internadas A liberação de um menino e uma menina, de idades não divulgadas, aconteceu nesta segunda-feira (24)

Receberam alta hospitalar duas crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso, e que estavam internadas no Hospital da Restauração, na área central do Recife. Outras três vítimas seguem internadas.



A liberação de um menino e uma menina, de idades não divulgadas, aconteceu nesta segunda-feira (24), de acordo com o boletim divulgado nesta manhã pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES).

As outras três crianças seguem internadas no HR. Duas delas permanecem na Unidade de Tratamento de Queimados e uma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. O quadro de saúde das três vítimas é estável, segundo informou a SES.



O incêndio no Lar Paulo de Tarso, que aconteceu no último dia 14 de abril, deixou cinco mortos, sendo quatro crianças e uma cuidadora. As investigações apontam que uma pane elétrica em um ventilador da sala provocou as chamas.

