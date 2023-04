A- A+

pernambuco Duas crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso recebem alta hospitalar Quadro de saúde das meninas, de 7 e 8 anos, foi atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

Duas crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso receberam alta hospitalar, no início da noite da última sexta-feira (21). Elas estavam internadas no Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. O quadro de saúde das meninas, de 7 e 8 anos, foi atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE), neste sábado (22).

No Hospital da Restauração permanecem cinco crianças. Segundo o boletim, três crianças permanecem em observação na enfermaria pediátrica e duas continuam na UTI em estado grave.

O incêndio no Lar Paulo de Tarso aconteceu na sexta-feira (14), no bairro do Ipsep, e deixou cinco mortos, sendo quatro crianças e uma cuidadora. As investigações apontam que uma pane elétrica em um ventilador da sala provocou as chamas.

