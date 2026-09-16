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São Paulo Duas drogas são encontradas pela primeira vez no mundo em saliva humana Desclorocetamina e 2-fluorodesclorocetamina foram identificadas em amostras de frequentadores de festas em São Paulo

Duas drogas análogas da cetamina foram identificadas pela primeira vez no mundo em amostras de saliva humana, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A desclorocetamina (DCK) e a 2-fluorodesclorocetamina (2-FDCK) foram encontradas em amostras de fluido oral coletadas voluntariamente de frequentadores de festas e festivais no estado de São Paulo.

O achado levou a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) a emitir um alerta por meio do Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), no início deste mês.

Segundo o Alerta Rápido nº 08/2026, não foram encontrados na literatura consultada relatos anteriores, em nenhum país, da identificação das duas substâncias em fluido oral. No Brasil, trata-se também da primeira identificação de DCK e 2-FDCK nesse tipo de amostra.

O resultado indica que as substâncias estão circulando no país e chegando a frequentadores de eventos para consumo recreativo, já que ambas foram detectadas em saliva de pessoas que participaram de festas e festivais.

As análises foram realizadas pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox-Campinas), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Os voluntários relataram ter consumido "bala" ou "MD", nome utilizado para a substância MDMA, mas a análise mostrou que o eles haviam consumido a DCK ou 2-FDCK. S

egundo o MJSP, a DCK, a 2-FDCK e a cetamina apresentam efeitos dissociativos, que podem gerar alterações perceptivas, agitação, alucinações, taquicardia, hipertensão e redução do nível de consciência.

Drogas foram encontradas em dezenas de amostras

Os achados fazem parte do Projeto Baco, que realiza análises toxicológicas de amostras de saliva coletadas voluntariamente de frequentadores de eventos. Entre 2023 e 2025, foram examinadas 1.565 amostras de fluido oral obtidas em 14 eventos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

A desclorocetamina foi identificada em 48 amostras, o equivalente a 3,1% do total. Já a 2-FDCK apareceu em 19 amostras, ou 1,2%. A cetamina, substância da qual as duas drogas são análogas, foi encontrada em 360 amostras, correspondentes a 23% do material analisado.

Os pesquisadores também identificaram situações em que as substâncias encontradas nos exames laboratoriais não correspondiam ao consumo declarado pelos participantes. Segundo o Ministério da Justiça, essa diferença é relevante para o monitoramento dos riscos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

O que diz o alerta

O alerta do SAR ressalta que ainda são limitadas as informações disponíveis sobre os efeitos tóxicos e as características farmacológicas da DCK e da 2-FDCK. A identificação das substâncias em fluido oral permite, porém, detectar o consumo recente e comparar os resultados dos exames com aquilo que foi relatado pelos próprios participantes.

Esse tipo de monitoramento permite acompanhar a circulação de substâncias psicoativas e mudanças nos padrões de consumo. No caso das duas análogas da cetamina, a identificação em amostras de frequentadores de eventos demonstra a presença dessas drogas entre consumidores no Brasil e fornece uma indicação de que elas estão chegando ao país para uso recreativo.

O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas é uma rede interinstitucional e multidisciplinar coordenada pela Senad e vinculada ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid). O sistema acompanha o surgimento e a circulação de novas substâncias psicoativas, além de adulterações e alterações nos padrões de uso que possam representar riscos à saúde e à segurança pública.

A partir dessas informações, o SAR produz alertas para subsidiar ações de prevenção, vigilância e resposta do poder público diante de novas drogas ou de mudanças no cenário de consumo.

Caso emblemático

A cetamina costuma ser usada em pó e inalada de forma recreativa. O seu consumo, assim como o das substâncias identificadas, pode causar risco de parada cardiorrespiratória, além de dependência, perda de coordenação, confusão mental e amnésia.

Ainda segundo o alerta, para a 2-FDCK, já foram descritos casos de intoxicação grave, hospitalização e óbito, inclusive em situações de exposição a múltiplas substâncias.

Em 2023, a cetamina ganhou o notíciário, depois da morte do ator Matthew Perry, conhecido pelo seu papel como Chandler da sitcom "Friends". Médicos legistas encontraram altos níveis de cetamina nas amostras de sangue do ator. No ano passado, o médico Mark Chavez foi condenado por fornecer cetamina ao ator.

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