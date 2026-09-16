Duas drogas são encontradas pela primeira vez no mundo em saliva humana
Desclorocetamina e 2-fluorodesclorocetamina foram identificadas em amostras de frequentadores de festas em São Paulo
Duas drogas análogas da cetamina foram identificadas pela primeira vez no mundo em amostras de saliva humana, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
A desclorocetamina (DCK) e a 2-fluorodesclorocetamina (2-FDCK) foram encontradas em amostras de fluido oral coletadas voluntariamente de frequentadores de festas e festivais no estado de São Paulo.
O achado levou a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) a emitir um alerta por meio do Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), no início deste mês.
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Segundo o Alerta Rápido nº 08/2026, não foram encontrados na literatura consultada relatos anteriores, em nenhum país, da identificação das duas substâncias em fluido oral. No Brasil, trata-se também da primeira identificação de DCK e 2-FDCK nesse tipo de amostra.
O resultado indica que as substâncias estão circulando no país e chegando a frequentadores de eventos para consumo recreativo, já que ambas foram detectadas em saliva de pessoas que participaram de festas e festivais.
As análises foram realizadas pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox-Campinas), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Os voluntários relataram ter consumido "bala" ou "MD", nome utilizado para a substância MDMA, mas a análise mostrou que o eles haviam consumido a DCK ou 2-FDCK. S
egundo o MJSP, a DCK, a 2-FDCK e a cetamina apresentam efeitos dissociativos, que podem gerar alterações perceptivas, agitação, alucinações, taquicardia, hipertensão e redução do nível de consciência.
A desclorocetamina foi identificada em 48 amostras, o equivalente a 3,1% do total. Já a 2-FDCK apareceu em 19 amostras, ou 1,2%. A cetamina, substância da qual as duas drogas são análogas, foi encontrada em 360 amostras, correspondentes a 23% do material analisado.
Os pesquisadores também identificaram situações em que as substâncias encontradas nos exames laboratoriais não correspondiam ao consumo declarado pelos participantes. Segundo o Ministério da Justiça, essa diferença é relevante para o monitoramento dos riscos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.
Esse tipo de monitoramento permite acompanhar a circulação de substâncias psicoativas e mudanças nos padrões de consumo. No caso das duas análogas da cetamina, a identificação em amostras de frequentadores de eventos demonstra a presença dessas drogas entre consumidores no Brasil e fornece uma indicação de que elas estão chegando ao país para uso recreativo.
O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas é uma rede interinstitucional e multidisciplinar coordenada pela Senad e vinculada ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid). O sistema acompanha o surgimento e a circulação de novas substâncias psicoativas, além de adulterações e alterações nos padrões de uso que possam representar riscos à saúde e à segurança pública.
A partir dessas informações, o SAR produz alertas para subsidiar ações de prevenção, vigilância e resposta do poder público diante de novas drogas ou de mudanças no cenário de consumo.
Em 2023, a cetamina ganhou o notíciário, depois da morte do ator Matthew Perry, conhecido pelo seu papel como Chandler da sitcom "Friends". Médicos legistas encontraram altos níveis de cetamina nas amostras de sangue do ator. No ano passado, o médico Mark Chavez foi condenado por fornecer cetamina ao ator.