A- A+

imprensa Duas emissoras de televisão do Afeganistão deixam de exibir imagens de seres vivos Pancadas de chuva devem atingir a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 16

Duas emissoras de televisão de uma província do nordeste do Afeganistão deixaram de exibir imagens de seres vivos, em cumprimento às ordens da polícia da moralidade, informaram jornalistas à AFP nesta terça-feira (15).

As autoridades proibiram todos os meios de comunicação da província de Takhari de mostrarem imagens de seres vivos, declararam, sob anonimato, fontes do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício (PVPV).

Este ministério anunciou, na segunda-feira, que havia começado a aplicar progressivamente uma lei que proíbe os veículos de comunicação de usarem fotos e vídeos de pessoas e animais.

As normas fazem parte da legislação anunciada pelo governo talibã do Afeganistão, baseada em uma interpretação estrita da lei islâmica que rege o país desde que o grupo voltou ao poder em 2021.

Um jornalista da AFP na província de Takhari declarou que a emissora privada Mah-e-Naw apenas transmitia uma emissão de áudio ilustrada com o logotipo do canal na noite de terça-feira.

Em contrapartida, a cadeia pública RTA exibia programas nacionais em que ainda apareciam pessoas e animais, em vez do habitual telejornal provincial noturno.

Os jornalistas de Takhari, que não quiseram ser identificados por medo de represálias, afirmaram que as emissoras locais haviam restringido sua produção após uma reunião convocada pelo PVPV no domingo.

Segundo um jornalista, o ministério "indicou a todos os meios [televisivos] regionais de Takhari que, após a reunião, podiam fazer reportagens de rádio, mas não usar imagens" de seres vivos.

De acordo com ele, no futuro "os jornalistas da televisão nacional e de outros meios regionais estarão obrigados" a aplicar a mesma regra.

A publicação de imagens de seres vivos já foi proibida sob o governo anterior do talibã, de 1996 a 2001, mas essa medida ainda não havia sido imposta em larga escala desde que o grupo retomou o poder.

Veja também

OPORTUNIDADE MEC abrirá 1,25 milhão de vagas em curso de educação inclusiva