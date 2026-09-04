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Denúncia

Duas ex-funcionárias de Julio Iglesias apresentam nova denúncia por agressão sexual

De acordo com as mulheres, as violências ocorreram em 2021

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Julio Iglesias, de 82 anos negou as acusaçõesJulio Iglesias, de 82 anos negou as acusações - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Duas ex-funcionárias do cantor espanhol Julio Iglesias apresentaram uma nova denúncia contra ele por agressão sexual e trabalho proposto, anunciou nesta sexta-feira (4) a ONG Women's Link Worldwide, que representa as mulheres.

As duas já apresentadas uma primeira denúncia contra o artista em janeiro, mas a Justiça espanhola arquivou o caso por considerar que não tinha competência para julgar fatos que ocorreram nas Bahamas e na República Dominicana.

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As mulheres alegaram ter sofrido agressões sexuais e maus-tratos enquanto trabalhavam nas propriedades de igrejas em dois países, em 2021.

Julio Iglesias, de 82 anos e que vendeu mais de 300 milhões de discos, classificou as acusações como “absolutamente falsas” e negou “ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher”.

Segundo a Women's Link Worldwide, as duas mulheres apresentaram nesta quinta-feira uma nova ação judicial contra Iglesias, na qual alegam ter sido submetidas a supostas "situações contínuas de assédio e agressões sexuais" e as "condições de trabalho provocadas e degradantes".

A organização afirma que os tribunais espanhóis têm competência para analisar o caso com base numa lei que "permite investigar e processar crimes relacionados com o território nacional quando existam ligações relevantes com a Espanha".

“Segundo essa lei, se um cidadão espanhol comete um crime fora da Espanha, o país pode julgá-lo, desde que o mesmo ato também seja considerado crime no país onde ocorreu”, afirmou a Women's Link Worldwide em um comunicado.

“O Estado espanhol tem a obrigação de garantir o acesso à Justiça em condições de igualdade, independentemente de quem seja a pessoa denunciada”, afirmou a diretora-executiva da organização, Jovana Ríos Cisnero.

Em janeiro, a Procuradoria da Audiência Nacional, tribunal de Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior, informou que a decisão de arquivar a denúncia não impedia as mulheres de recorrer a outras instâncias judiciais.

Nascido em 1943, Julio Iglesias ficou famoso com músicas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" e "Me olvidé de vivir".

Conhecido internacionalmente, especialmente na Espanha e na América Latina antes de uma fase de sucesso em Miami, Iglesias viu sua carreira decorativa na década de 1970.

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