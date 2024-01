A- A+

Recife Duas irmãs idosas são encontradas mortas em apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul Caso foi registrado como morte a esclarecer

Duas irmãs idosas foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desse domingo (28).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as idosas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham 85 e 86 anos.

Os corpos, que estavam no imóvel de um prédio na rua Antônio Falcão, foram encontrados em "avançado estado de decomposição" e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife.

A PCPE informou que o caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como "morte a esclarecer". A corporação vai investigar o ocorrido.



