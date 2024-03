Duas irmãs são mortas a tiros dentro de casa em Iati, no Agreste; irmão delas também foi baleado

A- A+

Duas irmãs foram mortas a tiros dentro de casa na cidade de Iati, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20). O irmão delas foi baleado.



Segundo a Polícia Civil do Estado (PCPE), testemunhas afirmam que dois homens desconhecidos invadiram a residência, efetuaram os disparos e fugiram em seguida.



Ao entrarem no primeiro quarto, os suspeitos atiraram contra Cristiane Ferreira Barbosa, de 22 anos. Já no segundo cômodo, os criminosos dispararam contra Maria Gessica Ferreira Barbosa, de 25 anos.

As duas irmãs morrerem no local. O irmão das vítimas, de 34 anos, foi atingido por um tiro na perna no momento que fugia. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde não informada.



O duplo homicídio consumado contra Cristiane e Maria Gessica, e a tentativa de homicídio contra o irmão delas foram registrados na 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.



"As investigações foram iniciadas e seguirão até esclarecimento dos fatos", informou a PCPE.

Veja também

HAITI Negociações continuam para designar novas autoridades no Haiti, dominado por gangues