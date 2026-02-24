Duas mulheres detidas em Uganda por beijo em público

A- A+

Duas mulheres foram detidas em Uganda por se beijarem em público, com base em uma das leis anti-homossexualidade mais severas do mundo, informou à AFP nesta terça-feira (24) uma porta-voz da polícia.

A legislação, aprovada em 2023, prevê penas que podem chegar à prisão perpétua por relações entre pessoas do mesmo sexo, enquanto a chamada "homossexualidade com agravante" pode ser punida com a pena de morte.

As duas mulheres, na faixa dos 20 anos, foram detidas após uma denúncia de vizinhos na cidade de Arua, 450 quilômetros ao norte da capital, Kampala.

Elas permanecem sob custódia desde 18 de fevereiro e não contam com representação legal.

"Os vizinhos entraram em contato com a polícia reclamando que ambas praticavam a homossexualidade e foram vistas se beijando em público", declarou a porta-voz da polícia local, Josephine Angucia. Ela disse que os moradores apresentaram fotos como evidência.

Segundo a porta-voz, os vizinhos também afirmaram que viram diversas mulheres entrando na casa alugada de um único cômodo e que elas passavam a noite no local, o que gerou a suspeita de "orgias entre pessoas do mesmo sexo".

A porta-voz destacou que o caso foi encaminhado ao procurador do Estado para receber "orientação e uma possível apresentação ao tribunal".

O defensor dos direitos humanos Frank Mugisha condenou a detenção na rede social X, ao afirmar que "evidencia a dura realidade" enfrentada pelas pessoas afetadas pela lei anti-homossexualidade no país africano.

