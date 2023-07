Duas mulheres morrem afogadas após carro cair em rio na cidade de Água Preta, na Mata Sul

A- A+

Duas mulheres morreram afogadas após o veículo em que estavam cair em um rio, na cidade de Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), no momento em que passava em uma ponte na PE-96, a condutora perdeu o controle do veículo, que colidiu com a mureta e caiu no rio.

A motorista e a passageira, identificadas como Mávia Mikaelly Barbosa de Melo e Andreza Francelino Costa da Silva, cujas idades não foram divulgadas, não conseguiram sair do carro e morreram afogadas.

Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Com o auxílio de um guincho, o veículo foi retirado do rio e os corpos levados para o Instituto Médico Legal de Palmares.

A PCPE informou que o caso foi registrado na Delegacia de Água Preta e que as investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido.



Veja também

PERNAMBUCO Fernando de Noronha inicia estudosque irão integrar Plano de Gestão Sustentável Integrada