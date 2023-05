A- A+

Jaboatão dos guararapes Duas mulheres são mortas a tiros e outra fica ferida em Cajueiro Seco As duas vítimas fatais, de 23 e 27 anos, foram mortas a tiros em via pública

Duas mulheres foram mortas a tiros e uma outra ficou ferida após ser atingida por disparos, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime aconteceu na comunidade dos Coquinhos, na tarde dessa quarta-feira (17).

As duas vítimas fatais, de 23 e 27 anos, foram mortas a tiros em via pública. Uma terceira mulher, que não teve o nome e idade divulgados, também foi baleada e socorrida para uma unidade de saúde.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

A equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul registrou o duplo homicídio consumado e a tentativa de homicídio.



Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

Veja também

GUERRA Brincar de guerra, mais do que entretenimento para crianças ucranianas