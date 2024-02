Duas mulheres são presas no Recife após forjarem próprio sequestro para tentar extorquir familiares

A- A+

Duas mulheres foram presas por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), no último sábado (17), no Recife, após forjarem o próprio sequestro para tentar ganhar R$ 50 mil de familiares de uma delas.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o fato aconteceu em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e as prisões foram em flagrante.

As investigações da polícia identificaram que as supostas vítimas, na verdade, teriam construído uma história para tentar mostrar que estavam sequestradas. Elas enviaram mensagens a familiares de uma dela com cortes no corpo para convencer a transferência de R$ 50 mil.

"A trama, que parecia extremamente verídica, fez com que uma das imputadas se cortasse com estilete ao longo de todo corpo para que pudesse enviar fotografias para familiares, como forma de convencê-los a realização do pagamento do resgate", explicou a Polícia Civil ao divulgar o caso nesta terça-feira (20).

Policiais civis do GOE constataram a fraude e efetuaram a prisão em flagrante das duas mulheres "pela prática, em tese, do crime de extorsão majorada", disse a polícia. O crime está previsto no artigo 158 do Código Penal.

Outros detalhes do caso serão divulgados ainda na manhã desta terça-feira, em entrevista coletiva da Polícia Civil.

