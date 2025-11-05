A- A+

Duas mulheres são presas pela PF usando procuração falsa para receber precatório judicial

Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Federal, na tarde desta terça-feira, tentando sacar um precatório judicial no valor de cerca de R$ 500 mil, que estava em nome de um morador de São Paulo, utilizando uma procuração falsa. A tentativa de fraude aconteceu numa agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

A prisão foi realizada pelos agentes da Unidade de Investigações Sensíveis da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz). Os policiais federais contaram com o apoio da equipe de prevenção a fraude do próprio banco.

As duas mulheres responderão pelo crime de estelionato. Após a lavratura do auto de prisão, elas foram encaminhadas ao sistema prisional do estado. Lá, elas permanecerão à disposição da justiça.

A pena para estelionato, prevista no artigo 171 do Código Penal é de um a cinco anos de reclusão, além de pagamento de multa.

