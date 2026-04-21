A- A+

INCÊNDIO Duas pessoas e três cachorros morrem em incêndio na Zona Norte do Recife Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (21)

Um homem de 46 anos e uma mulher 18 morreram durante um incêndio dentro de casa, no bairro de Santana, Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (21), e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três cachorros também foram encontrados sem vida.

De acordo com a corporação, foram enviadas cinco viaturas e 14 militares para a ocorrência.

"No local, as equipes realizaram o combate às chamas e a varredura no imóvel, com o objetivo de localizar possíveis vítimas", completou.

Polícia investiga

Ainda não há informação sobre causa do incêndio. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "as investigações foram iniciadas e seguirão sob a responsabilidade da Delegacia de Casa Amarela".

Veja também