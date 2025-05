Duas pessoas e um cachorro morrem após queda de avião de pequeno porte na Califórnia

A- A+

Um avião de pequeno porte caiu em um bairro de Simi Valley, na Califórnia, na tarde de sábado, matando duas pessoas e um cachorro que estavam a bordo da aeronave e danificando duas casas, segundo informaram as autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e a polícia isolou as ruas, pedindo que as pessoas evitassem a área. Fumaça podia ser vista saindo do telhado de uma das casas na região de Wood Ranch, uma comunidade localizada a cerca de 80 km a noroeste de Los Angeles.





Os destroços da aeronave ficaram entre as duas residências. O Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura confirmou que havia moradores nas casas no momento da queda, mas eles conseguiram evacuar sem ferimentos. Ambas as casas sofreram danos estruturais e foram atingidas pelo fogo, segundo as autoridades.

Inicialmente, foi relatada uma morte. Mais tarde, no sábado, o Departamento de Polícia de Simi Valley informou que o piloto, um passageiro e um cachorro que estavam na aeronave morreram no acidente.

Até o domingo, as autoridades ainda não haviam divulgado informações sobre os ocupantes do Van’s RV-10, uma aeronave monomotor popular entre entusiastas da aviação. A causa do acidente também não havia sido determinada.

O avião caiu no quintal e na sala de jantar da casa de Arman Hovakemian. Em entrevista ao Los Angeles Times, ele disse que fazia trabalhos no jardim quando notou o avião voando cada vez mais baixo sobre o bairro nas colinas.

Ele correu para dentro de casa para chamar sua esposa, Armineh, e o cachorro da família, um Pomeranian chamado Koko, e fugiram da propriedade. Momentos depois, um forte estrondo foi ouvido, e a fuselagem caiu exatamente onde ele estava pouco antes.

— Estou em choque. Ainda não caiu a ficha —disse Hovakemian no sábado, enquanto bombeiros e policiais cercavam sua casa. — Tivemos sorte de conseguir sair — afirmou.

Em uma gravação de câmera de segurança feita por um vizinho e visualizada pelo Times, é possível ouvir o avião circulando o bairro por quase três minutos, voando muito próximo às casas. Em outro vídeo, a aeronave aparece subindo rapidamente em direção às nuvens e depois despencando.

