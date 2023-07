Ponto comercial desaba parcialmente no Pina, e duas pessoas ficaram feridas

A- A+

Um ponto comercial, localizado no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, desabou parcialmente por volta das 7h30 desta quinta-feira (20). A ruptura da estrutura, que já estava abandonada deixou duas pessoas feridas, segundo moradores da área.

Pessoas que presenciaram o momento do desabamento afirmaram que as pessoas que ficaram feridas foram atendidas prontamente por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda no local. Uma delas, identificada como José Alberto, é morador de rua. Ele estava catando lixo ao lado da casa, se feriu levemente e passa bem.

"Foi muito rápido, de repente. Eu não esperava nada disso, até porque eu e meu grupo ficamos mais próximos sempre. Fui atendido e minha perna ainda dói um pouco, mas está tudo bem, graças a Deus", desabafou José Alberto sobre o momento do desabamento.

Presente no local, equipes da Defesa Civil fizeram a vistoria da estrutura. A Secretaria Executiva de Controle Urbano, já deve promover a demolição ainda nesta manhã.

"Nós estamos aguardando o posicionamento da Defesa Civil, mas o próximo passo será demolir a estrutura restante. Estamos apenas aguardando a chegada das máquinas para fazer isso", disse a secretária executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima.



O proprietário da casa, Alfredo Kopte, também compareceu ao local e disse que já planejava a demolição da estrutura para a abertura de um ponto comercial.

"Existe um projeto para renovação deste ponto já há um tempo. Vai ser um ponto comercial. Nunca fizemos vistoria porque a estrutura estava condenada, pela chuva e pelo tempo. Também estava desocupada, então já planejávamos fazer essa renovação e agora vamos acelerar isso. Quando a Defesa Civil nos der as orientações, vamos demolir o restante da estrutura", revelou.

A Folha de Pernambuco solicitou posicionamento do Samu sobre o estado de saúde outra vítima, mas, até o momento, não recebeu resposta.

