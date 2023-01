Duas pessoas ficam gravemente feridas após carro em que estavam ser atingido por ônibus em Paudalho

A- A+

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após o veículo em que estavam ser atingido por um ônibus, na BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte. O caso aconteceu nesse domingo (15), no km 72 da via.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), vestígios encontrados no local indicam que o carro modelo Corsa, em que as vítimas estavam, havia reduzido a velocidade para passar por uma lombada.



Na sequência, um ônibus que seguia na via colidiu na traseira do Corsa, que foi arrastado até o acostamento da pista. Com o impacto da batida, dois homens que estavam no automóvel sofreram lesões graves. O carro ficou parcialmente destruído.



Carro destrído após ônibus atingir traseira do veículo. Foto: Divulgação/PRF



Ainda segundo a PRF, as vítimas, que não tiveram nome e idades divulgados, foram socorridas antes da chegada da corporação ao local. Não há informações sobre o atual estado de saúde dos feridos.



O motorista do ônibus não sofreu ferimentos. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e foi liberado.

