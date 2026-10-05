A- A+

IMIGRAÇÃO Duas pessoas morrem ao tentar atravessar o Canal da Mancha O incidente eleva a pelo menos 24 o número de migrantes mortos no mar na fronteira franco-britânica desde o início do ano

Dois homens morreram na costa francesa na noite de domingo (4) enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha em direção à Grã-Bretanha, e duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras, informaram as autoridades da França.

Os dois migrantes mortos tinham entre 30 e 40 anos, detalharam as autoridades, acrescentando que as duas mulheres apresentam "queimaduras em grande parte do corpo" e foram hospitalizadas.

O jornal regional La Voix du Nord detalhou que as queimaduras se deviam à reação química ocorrida quando a gasolina se mistura com a água do mar.

A Promotoria de Boulogne-sur-Mer abriu uma investigação para determinar as circunstâncias destes dois novos óbitos.

O incidente eleva a pelo menos 24 o número de migrantes mortos no mar na fronteira franco-britânica desde o início do ano, segundo um levantamento da AFP a partir de fontes oficiais.

Há uma semana, outra tentativa de travessia clandestina do Canal da Mancha causou a morte de três pessoas, entre elas uma criança, encontradas em uma embarcação superlotada em frente à costa do Pas-de-Calais.

Veja também