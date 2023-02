A- A+

Duas pessoas morreram em um acidente na cidade de São Caetano, no Agreste do Estado, na manhã da última quinta-feira (2). Um caminhão desgovernado atingiu veículos, parando apenas depois de atingir um estabelecimento comercial, no bairro Cabugá.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o percurso do caminhão, que atingiu uma moto, dois carros, incluindo um carro da prefeitura do município, e invadiu um estabelecimento. O motorista fugiu após o acidente.

Os servidores do município que estavam no veículo oficial foram socorridos, com uma das vítimas já liberada e a outra transferida para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, mas sem risco de morte. As outras duas vítimas morreram no local do acidente.

Em nota, a Prefeitura de São Caetano lamentou o acidente e decretou luto oficial de três dias no município.

