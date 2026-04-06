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TRAGÉDIA Duas pessoas morrem após desabamento de edificação na comunidade do Pilar nesta segunda-feira (6) Estrutura lateral de um prédio abandonado desabou sobre um conjunto de casas. Dois feridos foram levados até o Hospital da Restauração

Duas pessoas morreram após parte da estrutura lateral de uma edificação na comunidade do Pilar, Centro do Recife, ceder e desabar sobre um conjunto de casas na noite desta segunda-feira (6).

O incidente aconteceu por volta das 20h, no cruzamento da Rua Bernardo Vieira de Melo com a Rua do Ocidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), quatro vítimas foram retiradas dos escombros.

Destas, duas foram encontradas em óbito, e outras duas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital da Restauração (HR).

Segundo os vizinhos, as vítimas fatais se chamavam Simone e Fabiano (ambos sem sobrenome identificado), também conhecido na comunidade como “Olho de Gato”. Os dois eram casados e moravam juntos.

Já entre os feridos resgatados, os vizinhos alegam que estavam Carolaine (sem sobrenome identificado) e Sidclei Oliveira de Brito, de 24 anos. De acordo com Liliane Oliveira de Brito, irmã de Sidclei, o casal foi socorrido com ferimentos graves.

“Meu irmão está sem conseguir falar, com um ferimento grave na cabeça de traumatismo craniano e, nesse momento, está na UTI”, comentou Liliane.

Segundo ela, o irmão morava de aluguel em uma das casas atingidas.

Moradias

De acordo com os vizinhos e testemunhas locais, as casas atingidas foram construídas por moradores que ocuparam o terreno vazio, próximo ao paredão que cedeu, e construíram suas residências.

Segundo Marilene Santiago, ambulante de 66 anos que morava há 12 anos no local atingido pela tragédia, a Defesa Civil junto com a Prefeitura do Recife já havia emitido uma ordem de despejo, mas ela e os outros moradores não receberam auxílio para encontrar outro lugar onde morar.

“Já mandaram a gente sair daqui, com ordem de despejo e tudo, mas não tinha para onde ir e não quiseram conversar sobre auxílio moradia nem nada”, disse.

Segundo ela, o medo de acontecer uma tragédia era constante devido a proximidade das casas à estrutura irregular.

“Eu sempre tive muito medo de acontecer algo, principalmente quando chove. Quando eu ia dormir, eu pedia a Deus por livramento porque não tenho para onde ir”, destacou. “Dormir com um barraco encostado em um paredão desses dá muito medo”.

Autoridades

Em postagem na rede social, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou o desabamento.

“Soube agora da triste notícia do desabamento de um edifício na comunidade do Pilar, no Recife. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado já estão atuando no local”.

Chuvas

No texto, a governadora reforçou o alerta de chuva para as regiões do estado.

“É importante lembrar alerta da APAC divulgado hoje informando que Pernambuco enfrenta um Distúrbio Ondulatório de Leste, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de raios, especialmente no Litoral, Zona da Mata e RMR. Seguimos acompanhando a situação e reforçando as orientações da Defesa Civil."

Antes do ocorrido, a Apac já havia emitido alerta larajna, declarando "estado de atenção" para a Região Metropolitana do Recife (RMR), além das Zonas da Mata Norte e Sul.

Com isso, a população deve ficar atenta e acionar a Defesa Civil, que mantém plantão permanente 24 horas, em casos de ajuda. Os telefones de contato são 0800.0813400 e (81) 3036-4873, e a ligação é gratuita.



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