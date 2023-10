Duas pessoas morrem atingidas por disparos em Bruxelas

A- A+

Duas pessoas morreram atingidas por disparos na noite desta segunda-feira (16), em Bruxelas, e o atirador conseguiu escapar, informou à AFP o Ministério Público da capital belga. As vítimas são turistas, e uma delas vestia uma camisa da Suécia. A seleção sueca de futebol enfrenta o time belga nesta noite, a poucos quilômetros do local do crime.

O site Sudinfo conversou com testemunhas e informou que o autor do ataque gritou "Alá é o maior" enquanto atirava. O autor do crime também teria publicado nas redes sociais que seria membro do Estado Islâmico, enquanto se gabava de ter executado incrédulos.

A fonte informou, ainda, que uma investigação foi aberta. Em um vídeo divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparecia fugindo em uma moto pequena após abrir fogo.

Os tiros foram disparados por volta das 19h15 perto da Place Sainctelette, de acordo com o jornal belga RTL.

A RTL checou a autenticidade do vídeo que está viralizando nas redes sociais. As imagens mostram um homem vestido com roupa fluorescente laranja descendo de uma scooter com uma arma na mão. Ele abriu fogo na rua contra duas pessoas que perseguiu dentro de um prédio. O agressor depois entra no edifício e continua a atirar contra as vítimas.

