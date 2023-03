Duas pessoas morrem no trabalho em fábrica de Moreno e polícia registra como "morte a esclarecer"

A- A+

Dois trabalhadores morreram, no município de Moreno, localizado na Região Metropolitana do Recife, após serem atingidos por uma estrutura de concreto enquanto trabalhavam. A fábrica onde ocorreu o acidente fatal não teve o nome divulgado, mas a unidade fabril produz e armazena postes usados em iluminação pública. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o hospital Armindo Moura, depois foram encaminhadas ao Beiro Uchôa, ambos no mesmo município. Nenhuma delas resistiu aos ferimentos.

A tragédia ocorreu no sábado. Segundo o Anuário Brasileiro de Proteção, divulgado em 2020, Pernambuco é um dos estados nordestinos com mais acidentes de trabalho, sendo a maioria no deslocamento de casa para o trabalho. A cada 100 mil trabalhadores pernambucanos, 10 foram a óbito entre 1990 e 2020. Pernambuco registrou uma média de 1.193.005 trabalhadores acidentados neste período de estudo. Neste documento, o Estado ocupa a 11ª posição no País em relação a acidentes de trabalho e 12ª no tocante a óbitos. Os dados são baseados nas fontes MTPS/RAIS e MTPS/AEAT.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como “morte a esclarecer”, por meio da Delegacia de Moreno. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Um era um homem de 51 anos e outro de idade não informada. “Eles deram entrada em unidades hospitalares locais após um dos postes de fabricação da empresa em que trabalhavam, no município de Moreno, ter caído por cima deles”, disse nota da polícia.

De acordo versão da polícia, as testemunhas contaram que “as vítimas realizavam trabalho de rotina quando um dos postes que estavam armazenados caiu por cima deles. As vítimas não resistiram. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”.

