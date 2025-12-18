A- A+

SAÚDE Pernambuco registra mais duas mortes por dengue em 2025; total de óbitos no ano chega a 9 Informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 50

Pernambuco chegou a nove mortes por dengue em 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 50, divulgado nessa quarta-feira (17).

Os dois novos óbitos são de residentes do Recife. A primeira morte, de um homem de 57 anos, aconteceu em 11 de junho. A segunda, de uma mulher de 49 anos, foi em 2 de outubro.

Como as duas vítimas apresentavam outras comorbidades, a relação da causa da morte com a dengue só pode ser comprovada e divulgada nesse boletim, explica a SES-PE.



O homem, segundo a secretaria, tinha comorbidades como etilismo, diabetes e hipertensão. Já a segunda vítima tinha etilismo, diabetes e neoplasia na mama.

Até o momento, Pernambuco teve 12.119 registros de dengue confirmados em 2025. Os números incluem 277 casos graves, além das nove óbitos confirmados.

Segundo a SES-PE, o boletim também indica 44.048 casos notificados de dengue no estado no ano. O número apresenta uma diminuição de 45,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

No boletim 50, foram notificados ainda 7.022 casos de chikungunya, com 1.092 confirmações. Para o zika, houve 1.738 notificações - sem confirmações.

Oropouche

Pernambuco registrou ainda 183 casos de febre de febre do oropouche desde maio de 2024, com sete casos confirmados em 2025.

O vírus já foi identificado em pacientes dos municípios de Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca e Itaquitinga.

Outros casos foram notificados nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

