Duas pessoas são mortas após ataque de urso pardo em parque no Canadá

Duas pessoas, que não ainda não tiveram as identidades reveladas, foram mortas após terem sido atacadas por um urso pardo, informaram neste domingo as autoridades do Parque Nacional de Banff, localizado na província de Alberta, no sudoeste do Canadá. O cachorro das vítimas também teria sido morto no ataque.

O Parks Canada, órgão responsável pela proteção e administração dessas áreas, disse através de uma declaração compartilhada no Facebook que tomou conhecimento do ataque por meio de um alerta enviado na noite de sexta-feira de um dispositivo de satélite dentro do parque.

As coordenadas de GPS mostraram que o alerta foi enviado do oeste do Ya Ha Tinda Ranch, no Red Deer River Valley, a cerca de 129 quilômetros a noroeste de Calgary. O mau tempo impediu que uma equipe de resposta chegasse ao local de helicóptero, então eles viajaram por terra durante a noite, disseram as autoridades.

A equipe, especializada em responder a ataques de animais selvagens, chegou de madrugada de sábado e encontrou as duas pessoas mortas, além de um urso pardo que apresentava "comportamento agressivo".

Ainda de acordo com a publicação, o animal foi submetido à eutanásia no local "para garantir a segurança pública”. A polícia chegou poucas horas depois e ajudou a transportar os corpos para a cidade de Sundre.

Apesar de não terem sido identificadas, o jornal canadense CBC informou que as vítimas eram um casal.

Kim Titchener, que mora em Edmonton, próximo ao parque, e é amigo de um parente próximo do casal, disse que o cachorro deles também foi morto no ataque.

— Eles estavam em uma área muito remota — informou Titchener, que também é especialista em conflitos de vida selvagem, em uma entrevista por telefone no domingo.

Ainda que não tenha dado mais informações sobre as vítimas ou o ataque, o Parks Canada descreveu o ataque como um "incidente trágico" e expressou suas condolências às famílias e amigos das vítimas. Como medida de segurança, as autoridades do parque fecharam os vales Red Deer e Panther até segunda ordem.

A entidade estima que 691 ursos pardos vivam em Alberta, 65 deles no Parque Nacional de Banff, e por isso pede aos visitantes que estejam preparados para possíveis encontros: aconselha-se viajar em grupos, fazer barulho e levar spray de urso.

O urso pardo é um animal solitário e onívoro que pode viver até 30 anos na natureza. Na província de Alberta, ele está listado como "ameaçado".

Os ataques de ursos a humanos são relativamente raros, mas podem ocorrer quando um urso está se alimentando, protegendo seus filhotes ou são surpreendidos. Ataques que vitimaram mais de uma pessoa parecem ser ainda mais raros.

Em janeiro, um urso polar matou uma mãe de 24 anos e seu filho de 1 ano em Wales, no Alasca. Em 2018, um urso pardo, que as autoridades mais tarde descreveram como faminto, matou uma mulher e seu bebê em Yukon, Canadá.

