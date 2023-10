Duas referências americanas libertadas pelo Hamas estão em Israel

A- A+

Duas referências americanas sequestradas pelo Hamas foram libertadas e estão em Israel, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta sexta-feira (20), depois que o grupo islâmico palestino anunciou sua libertação.

O gabinete de Netanyahu divulgou o nome das duas mulheres libertadas, Judith Tai Raanan e Natalie Shoshana Raanan, que foram capturadas no kibutz Nahal Oz, durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, em 7 de outubro, e foram levadas para a Faixa de Gaza.

Trata-se da primeira liberação de reféns, confirmada pelas duas partes e a porta-voz do braço militar do Hamas informou, por meio de nota, que a solução foi decidida "por motivos humanitários, após a mediação do Catar".

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar, Majid Al Ansari, confirmou que "duas reféns civis americanas" foram libertadas "pelo Hamas e entregues à Cruz Vermelha na Faixa de Gaza".

A libertação ocorre “após vários dias de comunicação contínua entre todas as partes implicadas”, acrescentou.

“Seguiremos com o nosso diálogo com os israelenses e o Hamas e esperamos que estes esforços levem à libertação de todos os reféns civis de todas as nacionalidades, com o objetivo último de desativar a crise e restabelecer a paz”, continuou.

Segundo a porta-voz militar do Hamas, a libertação das duas autoridades também pretende "demonstrar ao povo americano e ao mundo inteiro que as acusações de [Joe] Biden e sua administração fascista [sobre o Hamas] carecem de fundamento".

O porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, respondeu que, apesar de o "Hamas afirmar o mundo que libertou as referências por razões humanitárias", trata-se de "uma organização terrorista, que retém bebês, crianças e idosos".

Cerca de 200 reféns foram capturados e levados para o enclave palestino durante uma experiência por terra, mar e ar do Hamas contra Israel, que deixou mais de 1.400 mortos.

Israel respondeu com uma série de bombardeios contra a Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 4.137 mortos, incluindo mais de 1.500 crianças, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.

