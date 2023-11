A- A+

Drogas Duas toneladas de cocaína são apreendidas após perseguição marítima, na Costa Rica Apreensão foi realizada pela Guarda Costeira da Costa Rica e por agentes da Organização de Investigação Judicial, com autoridades dos EUA

Mais de duas toneladas de cocaína foram apreendidas na Costa Rica após uma perseguição a uma embarcação no mar do Caribe, informou o Ministério de Segurança Pública (Interior) nesta quarta-feira (15). A apreensão foi realizada pela Guarda Costeira da Costa Rica e por agentes da Organização de Investigação Judicial (OIJ, polícia) com autoridades dos Estados Unidos a cerca de 74 km da costa.

"Um avião americano detectou um barco movendo-se de forma irregular em águas costarriquenses. Foi seguido (...) e foi localizado esse navio, que foi perseguido durante toda a noite em meio a tempestades", explicou o ministro da Segurança Pública, Mario Zamora, em um vídeo.

A embarcação ficou sem saída na foz de um rio onde foram apreendidos 2.139 pacotes de cocaína, pesando um quilo cada. Dois tripulantes, que tentaram fugir à pé, foram detidos. Um costarriquenho de 49 anos e um jamaicano de 48.

Há menos de um mês, as autoridades apreenderam outras duas toneladas de cocaína em um contêiner no porto caribenho de Moín. Em 2022, a Costa Rica confiscou 24,7 toneladas desta droga, de acordo com o Instituto Costarriquense sobre drogas.

