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bahia Duas turistas são resgatadas após ficarem ilhadas em cânion na Chapada Diamantina As mulheres, de 48 e 64 anos, estavam isoladas na área da Cachoeira da Fumacinha desde o dia anterior

Duas turistas foram resgatadas de helicóptero pela Polícia Militar da Bahia na sexta-feira (20) após ficarem ilhadas em um cânion de 280 metros de profundidade, o equivalente à altura de um prédio de 90 andares. O caso ocorreu na Chapada Diamantina, na região do município de Ibicoara, na Bahia.

As mulheres, de 48 e 64 anos, estavam isoladas na área da Cachoeira da Fumacinha desde o dia anterior.

De acordo com o Grupamento Aéreo da PM-BA, "as fortes chuvas provocaram a cheia do rio e impediram o retorno das duas, que apresentavam sinais de exaustão". A área também havia sido atingida por trombas d’água.

Com a ajuda de guias locais, a PM localizou as mulheres no cânion e fez o resgate de helicóptero. Um policial militar desceu de rapel para acessar o local, e a tripulação utilizou a técnica McGuire para retirar as duas em segurança.

Por meio dessa técnica, as vítimas são suspensas por cabos com a aeronave no ar. A estratégia é utilizada quando o helicóptero não tem condições seguras para pouso no local.

As duas turistas foram resgatadas com segurança, mas a PM não divulgou o estado de saúde delas.

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