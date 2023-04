Duas vítimas do desabamento de prédio em Olinda recebem alta médica; outras duas seguem internadas

A- A+

Receberam alta da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, duas das quatro vítimas resgatadas nos escombros de um prédio que desabou parcialmente no bairro de Jardim Atlântico.

De acordo com a unidade de saúde, duas mulheres de 25 anos, que não tiveram os nomes divulgados, deram entrada no local por volta das 0h desta sexta-feira (28), com escoriações no corpo. Após atendimento, as vítimas, que tiveram arranhões leves, receberam alta médica ainda na madrugada, por volta das 2h, segundo informou a Upa.

Além das mulheres, um homem de 45 anos, vítima do desabamento, foi encaminhado para a Unidade de Trauma do Hospital da Restauração, na área central do Recife. Ele deu entrada às 23h57 da quinta, com uma fratura na mão. Segundo o HR, o quadro de saúde do homem é estável.

Uma outra vítima, uma mulher de 30 anos, também foi resgatada e levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Ele teve um trauma leve no pescoço, está na sala verde da unidade de saúde, sem gravidade.

O prédio, que está localizado na rua Acapulco, desabou por volta das 22h dessa quinta-feira (27). Um homem de 32 anos e um adolescente de 13 foram retirados do local sem vida. Há registros de pessoas nos escombros.

Moradores da área informaram que o imóvel estava condenado há pelo menos 15 anos, e há dez era ocupado de forma irregular.

